Более 4 тыс. детей получили помощь в реабилитационном центре "Кораблик"

Учреждение открылось всего год назад

Сейчас даже представить трудно, что у Вани были серьезные проблемы со здоровьем. По коридорам реабилитационного центра он уже даже не ходит - летает! Да так, что взрослые не поспевают. А ведь в реабилитационном центре "Кораблик" он оказался после страшной автомобильной аварии.

"Иван - это один из первых детей, доставленных в наше учреждение после тяжелой черепно-мозговой травмы. Не передвигался самостоятельно, проблемы были с координацией, двигательные нарушения, неловкость в руках и ногах. Ну и, соответственно, проблемы с памятью и мышлением", - рассказал Денис Степанов, заведующий нейрореабилитационным отделением центра "Кораблик".

Сначала мальчик проходил лечение в других медицинских учреждениях. Но никто тогда утешительных прогнозов не давал. Здесь же совершили невозможное. Вместе с маленьким пациентам работала целая команда врачей. Начинали с простых упражнений, постепенно увеличивая сложность.

"Мы занимались балансотерапией, мы занимались в тренажерном зале, учили вставать, учили ходить, учили двигаться, учили жить и без помощи коляски, потому что он к нам приехал на коляске", - говорит Елена Роганова, инструктор реабилитационного центра "Кораблик".

В лечении не обошлось и без помощи психолога. Специалисты проводили нейрокоррекцию - восстанавливали частично утраченные когнитивные функции, затем приступили к занятиям с мелкой моторикой. И, конечно, поддерживали Ивана после перенесённого шока.

"Ребенок чувствует себя здесь как дома. Ему становится менее волнительно. И все реабилитационные мероприятия не только мои, но и всех моих коллег воспринимаются нашей психикой позитивно, и от этого эффект вырастает. Это называется психологическое сопровождение", - отметила Ирина Василенко, медицинский психолог реабилитационного центра "Кораблик".

Сейчас для Вани все самое страшное позади. Ему осталось пройти последний курс реабилитации. А вот другому пациенту реабилитационного центра предстоит еще не один курс. Совсем недавно Исмаил был абсолютно здоровым ребенком, и буквально за одну ночь его парализовало. Клетки мозга оказались атакованы агрессивными клетками иммунитета.

"Приехал в очень тяжелом состоянии, он в малом сознании был. Он лежал, не мог даже повернуться. У него был зонд назогастральный, он не мог глотать даже воду", - рассказала Светлана Лазарева, заведующая нейрореабилитационным отделением центра "Кораблик".

Сейчас Исмаил уже может сидеть, произносить элементарные слова и самостоятельно глотать. Главная задача врачей - вернуть Исмаилу как можно больше утраченных функций.

Сегодня в "Кораблике" проходят комплексную реабилитацию дети со всей страны. За первый год работы центр принял более 4000 пациентов.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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