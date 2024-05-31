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Более 4 тыс. детей получили помощь в реабилитационном центре "Кораблик"

15:41
  • пятница
  • 31 мая 2024

Учреждение открылось всего год назад

Сейчас даже представить трудно, что у Вани были серьезные проблемы со здоровьем. По коридорам реабилитационного центра он уже даже не ходит - летает! Да так, что взрослые не поспевают. А ведь в реабилитационном центре "Кораблик" он оказался после страшной автомобильной аварии.

"Иван - это один из первых детей, доставленных в наше учреждение после тяжелой черепно-мозговой травмы. Не передвигался самостоятельно, проблемы были с координацией, двигательные нарушения, неловкость в руках и ногах. Ну и, соответственно, проблемы с памятью и мышлением", - рассказал Денис Степанов, заведующий нейрореабилитационным отделением центра "Кораблик".

Сначала мальчик проходил лечение в других медицинских учреждениях. Но никто тогда утешительных прогнозов не давал. Здесь же совершили невозможное. Вместе с маленьким пациентам работала целая команда врачей. Начинали с простых упражнений, постепенно увеличивая сложность.

"Мы занимались балансотерапией, мы занимались в тренажерном зале, учили вставать, учили ходить, учили двигаться, учили жить и без помощи коляски, потому что он к нам приехал на коляске", - говорит Елена Роганова, инструктор реабилитационного центра "Кораблик".

В лечении не обошлось и без помощи психолога. Специалисты проводили нейрокоррекцию - восстанавливали частично утраченные когнитивные функции, затем приступили к занятиям с мелкой моторикой. И, конечно, поддерживали Ивана после перенесённого шока.

"Ребенок чувствует себя здесь как дома. Ему становится менее волнительно. И все реабилитационные мероприятия не только мои, но и всех моих коллег воспринимаются нашей психикой позитивно, и от этого эффект вырастает. Это называется психологическое сопровождение", - отметила Ирина Василенко, медицинский психолог реабилитационного центра "Кораблик".

Сейчас для Вани все самое страшное позади. Ему осталось пройти последний курс реабилитации. А вот другому пациенту реабилитационного центра предстоит еще не один курс. Совсем недавно Исмаил был абсолютно здоровым ребенком, и буквально за одну ночь его парализовало. Клетки мозга оказались атакованы агрессивными клетками иммунитета.

"Приехал в очень тяжелом состоянии, он в малом сознании был. Он лежал, не мог даже повернуться. У него был зонд назогастральный, он не мог глотать даже воду", - рассказала Светлана Лазарева, заведующая нейрореабилитационным отделением центра "Кораблик".

Сейчас Исмаил уже может сидеть, произносить элементарные слова и самостоятельно глотать. Главная задача врачей - вернуть Исмаилу как можно больше утраченных функций.

Сегодня в "Кораблике" проходят комплексную реабилитацию дети со всей страны. За первый год работы центр принял более 4000 пациентов. 

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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Детский реабилитационный центр
Детский реабилитационный центр
Детский реабилитационный центр
Детский реабилитационный центр
Детский реабилитационный центр
Детский реабилитационный центр
Детский реабилитационный центр
Детский реабилитационный центр
Детский реабилитационный центр
Детский реабилитационный центр
Детский реабилитационный центр
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