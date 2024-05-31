ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область

14:46
  • пятница
  • 31 мая 2024

Новый губернатор планирует опираться на мнение людей

Президент России Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с Вячеславом Федорищевым. До недавнего времени он трудился на посту председателя правительства Тульской области.
Самарская область может получить самого молодого губернатора в России

В ходе беседы президент предложил чиновнику возглавить Самарский регион вместо Дмитрия Азарова, который ранее сегодня объявил о решении сложить полномочия губернатора, передает "ТВ Центр".

Федорищев поблагодарил главу государства за оказанное доверие и рассказал, на что обратит особое внимание во время работы на новом посту.

"Конечно же, в первую очередь будем опираться на мнение людей. По работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей", - сказал он.

В ответ Путин пожелал Федорищеву успехов на такой ответственной должности. 

"У Вас хороший опыт работы на региональном уровне – в Тульской области. Надеюсь, что всё лучшее, что удалось Вам наработать за эти годы, Вы используете на первой позиции", - сказал глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.