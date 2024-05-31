Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область

Новый губернатор планирует опираться на мнение людей

Президент России Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с Вячеславом Федорищевым. До недавнего времени он трудился на посту председателя правительства Тульской области.

В ходе беседы президент предложил чиновнику возглавить Самарский регион вместо Дмитрия Азарова, который ранее сегодня объявил о решении сложить полномочия губернатора, передает "ТВ Центр".

Федорищев поблагодарил главу государства за оказанное доверие и рассказал, на что обратит особое внимание во время работы на новом посту.

"Конечно же, в первую очередь будем опираться на мнение людей. По работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей", - сказал он.

В ответ Путин пожелал Федорищеву успехов на такой ответственной должности.

"У Вас хороший опыт работы на региональном уровне – в Тульской области. Надеюсь, что всё лучшее, что удалось Вам наработать за эти годы, Вы используете на первой позиции", - сказал глава государства.

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