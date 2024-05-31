Пчелы захватили машину в Балашихе

Рой плотно облепил багажник кроссовера

Пчелы в пятницу захватили машину в Балашихе. Водитель оставил автомобиль у торгового центра. А когда вернулся - боялся подойти к собственной иномарке.

Рой плотно облепил багажник кроссовера. Бурая жужжащая масса была видна издалека. "Пчелиное шоу" сняли очевидцы. И выложили в соцсети.

Вряд ли насекомых привлекла сама иномарка. По словам экспертов, в машине, очевидно, были продукты брожения. Или что-то сладкое: мед или, быть может, варенье.

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