Генсек НАТО предложил ежегодно выделять 40 млрд евро для Украины

Этот механизм предлагается сделать облигаторным

Североатлантический альянс должен ежегодно выделять 40 миллиардов евро для украинских нужд, причем этот механизм необходимо сделать обязательным. С такой инициативой выступил в пятницу, 31 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он предложил распределить эти расходы между государствами — членами НАТО, чтобы гарантировать предсказуемость финансирования поставок вооружения Киеву.

Политик также рассказал, что министры иностранных дел стран Евросоюза пока не договорились о передаче НАТО координирующей роли в сфере военных поставок Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее чешский министр иностранных дел Ян Липавский признал, что "у нас в НАТО разнообразные мнения о поддержке Украины", хотя в целом "приверженность стран НАТО достаточно сильна". Тем не менее, есть "страны, настроенные очень скептически", в отношении инициатив Столтенберга.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что Германия дошла до предела своих возможностей в помощи Украине. Он также подтвердил уже неоднократно озвученную позицию, согласно которой Берлин отказывается поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, чтобы не усугубить ситуацию еще значительнее.

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