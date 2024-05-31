ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генсек НАТО предложил ежегодно выделять 40 млрд евро для Украины

15:11
  • пятница
  • 31 мая 2024

Этот механизм предлагается сделать облигаторным

Североатлантический альянс должен ежегодно выделять 40 миллиардов евро для украинских нужд, причем этот механизм необходимо сделать обязательным. С такой инициативой выступил в пятницу, 31 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Песков: Страны НАТО нанесут урон самим себе заявлениями против России

Он предложил распределить эти расходы между государствами — членами НАТО, чтобы гарантировать предсказуемость финансирования поставок вооружения Киеву.

Политик также рассказал, что министры иностранных дел стран Евросоюза пока не договорились о передаче НАТО координирующей роли в сфере военных поставок Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее чешский министр иностранных дел Ян Липавский признал, что "у нас в НАТО разнообразные мнения о поддержке Украины", хотя в целом "приверженность стран НАТО достаточно сильна". Тем не менее, есть "страны, настроенные очень скептически", в отношении инициатив Столтенберга.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что Германия дошла до предела своих возможностей в помощи Украине. Он также подтвердил уже неоднократно озвученную позицию, согласно которой Берлин отказывается поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, чтобы не усугубить ситуацию еще значительнее.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Йенс Столтенберг и Дмитрий Кулеба
Йенс Столтенберг и Дмитрий Кулеба
НАТО
НАТО
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.