Франция не пригласила российских представителей

Россия не планировала направлять своих представителей во Францию на мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Операция в Нормандии по высадке войск США, Великобритании, Канады проводилась 6 июня 1944 года. Для борьбы с фашизмом был открыт второй фронт.

Торжества по случаю 80-й годовщины этого события организует Франция. Но, как рассказал директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников, приглашение не поступало ни в МИД, ни в российское посольство в Париже — "возможно, организаторы передумали или им "посоветовали" передумать".

Песков отметил, что "никакого приезда не планировалось, да и контактов-то у нас никаких особых нет". Поскольку в 2025 году будет отмечаться 80-летие победы в Великой Отечественной войне, "это и есть основной приоритет для нас в плане мемориальных действий, и на этом мы концентрируемся", цитирует спикера Кремля "Интерфакс".

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что именно американцы спасли мир от фашизма — а упомянуть о роли СССР и других государств забыл. В МИД России в ответ отметили, что "современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма", хотя ожидать другого от страны, которая взращивает неонацистский режим в Киеве, не приходится.

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