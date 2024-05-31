И так сойдет: почему "Боинг" терпит крушение

Руководство компании предупреждали о проблемах с безопасностью, но оно игнорировало слова сотрудников

Чтобы разработать план по возвращению "Боинга" из авиационного ада, Федеральное управление гражданской авиации США выделило ровно 90 дней, и истекли они 30 мая. Перед авиагигантом поставлена задача убедить миллионы пассажиров не отказываться от полетов на "Боингах", международных авиаперевозчиков - не бояться покупать новые самолеты, а инвесторов - не бояться покупать акции. Но после серии авиакатастроф, проваленных аудиторских проверок и шокирующих признаний сотрудников компании, "Боингу" восстановить испорченную репутацию будет крайне сложно, если вообще возможно.

Слово "безопасность" - уже больше не синоним "Боинга". Теперь крупнейший в мире производитель авиационной, космической и военной техники ассоциируется исключительно с катастрофами. Особенно остро проблемы проявляются в гражданской авиации. Например, только в мае, причем у разных моделей, лопались покрышки, отламывались колеса и загорались двигатели. И подобные жуткие происшествия для лайнеров американской корпорации становятся обыденностью, потому что происходят уж слишком часто. Только в этом году - 8 апреля, 20, 19, 16, 14, 11, 8 марта, 24, 16, 4 января. Так что экстренные посадки "Боингов" пассажиров уже не удивляют, причем происшествия случаются в разных странах. И даже на лайнерах, которые принадлежат непосредственно американским авиакомпаниям, то есть очевидно, что дело не в том, как обслуживают самолеты, а в том, как их производят.

И вот именно с производством у "Боинга" - гигантские проблемы. Самым впечатляющим доказательством этих проблем стала отвалившаяся прямо во время полета на высоте 5 тысяч метров дверь аварийного выхода.

"Внезапно я услышала что-то похожее на сильный взрыв. Я не знала точно, что происходит. Я подняла глаза и увидела, что с потолка свисают кислородные маски. А потом я посмотрела налево и увидела эту огромную дыру, будто часть самолета просто пропала", - рассказывает очевидец.

5 января новый лайнер Boeing 737 Max 9 направлялся из Портленда, штат Орегон, в Онтарио, штат Калифорния. И буквально через 20 минут после начала полета дверь вырвало с корнем. В это время на борту находились 177 человек, включая членов экипажа. Исключительно по счастливой случайности никто не пострадал. Просто прокатились с ветерком - точно как в голливудском боевике. А когда пропажу нашли, выяснилось, что дверь держалась буквально на честном слове.

Халатность на заводах "Боинга", а также его подрядчиков, оказывается, уже много лет является хронической проблемой, которую руководство не только не пресекает, а даже поощряет - в целях экономии и ускорения процесса сборки лайнеров.

"Менеджеры всегда говорили, что у них нет времени исправлять ошибки. Каждый день я находил более сотни дефектов", - сказал Сантьяго Паредес, бывший менеджер по качеству компании-подрядчика.

Это заявление не стало сенсацией, ведь и до него уже многие бывшие сотрудники рассказывали, какой бардак творится на заводах когда-то самого лучшего авиастроителя. Некоторые сотрудники даже давали показания в Сенате и публично признавались, что никогда не летают на "Боингах", потому что знают, как их делают.

Другие осведомители-активисты, которые так же открыто рассказывали о проблемах внутри "Боинга" и не успели вовремя замолчать, уже умерли, причем, как это часто бывает в Америке с теми, кто знает слишком много, скоропостижно и при загадочных обстоятельствах. Так, в марте Джон Барнетт якобы совершил самоубийство, а в мае скончался Джошуа Дин – от бактериальной инфекции, которая почему-то оказалась неизлечимой. Объединяет этих мужчин солидный стаж работы в "Боинге" и борьба за качество производимых лайнеров, в том числе через суды непосредственно с руководством авиагиганта.

Что делать с "Боингом", не знает даже его генеральный директор. Дэйв Кэлхун объявил, что к концу 2024 года покинет компанию. Но вот эксперты сомневаются, что замена лишь одного топ-менеджера улучшит качество выпускаемой продукции, потому что после слияния с производителем военных самолётов "Макдоннелл-Дуглас" в 1996 году "Боинг" почему-то стал следить только за прибылью.

"Во главе "Боинга" стояли, как у нас говорят, эффективные менеджеры. В кавычках. То есть их задача была не столько повышать качество продукции и разрабатывать новые образцы техники, которые были бы качественные, надежные, конкурентоспособные, сколько показывать хорошие финансовые результаты. И они это прекрасно делали. Но зачастую финансовые результаты достигаются за счет оптимизации, экономии и снижения контроля качества", - объяснил Роман Гусаров, главный редактор Авиа.ру.

В погоне за прибылью "Боинг" не только потерял качество, но и уже начал активно терять клиентов. И Минторг США даже предупредил, что именно "Боинг" может обрушить ВВП Америки. Только с начала этого года акции компании рухнули на 32 процента, а крупнейшие инвесторы продали свои доли.

К тому же и крупнейшие перевозчики тоже не хотят рисковать - от покупки "Боингов" стали отказываться Саудовская Аравия, Испания, Китай. И что особенно показательно - американские авиакомпании, потому что даже своим "Боинг" подсовывает брак.

"Буквально несколько дней назад стало известно, что 300 самолетов, уже введенных в эксплуатацию, могут взорваться в любой момент из-за неправильной установки электроники. То есть, по сути, "Боинг" запустил в небо летающие бомбы и даже не извинился за это. Так что можно сказать, России повезло больше всех - благодаря западным санкциям самые проблемные модели в страну не попали", - пишет Daily Mail.

"В России нет моделей 737 Max - и слава богу. Потому что все проблемы в основном касаются этой новой модели воздушного судна. Причем здесь проблемы действительно конструктивные. И, к счастью, очень вовремя мы получили санкции и не успели купить эти самолеты. Поэтому на сегодняшний день мы летаем на самолетах "Боинга" предыдущего поколения – вполне себе современных, конкурентоспособных и надежных", - добавил Гусаров.

Кстати, "Боинг" уже успел обвинить Москву в своих будущих финансовых проблемах. Оказывается, у корпорации назревает острый дефицит с запчастями. А все потому, что еще в 2022-м из-за антироссийских санкций производитель терморегулирующего оборудования прекратил свою деятельность в России и перенес производство на Запад, но там заводы не справляются с нагрузкой. Так что компания уже предупредила инвесторов, что в этом году она точно не сможет поставить запланированное ранее количество самолетов Dreamliner.

Приближающийся крах гиганта подтверждают еще и проблемы в космосе. Запуск его многоразового пилотируемого космического корабля неоднократно откладывали именно из-за технических проблем. И вот 1 июня состоится очередная попытка, но уже сейчас специалисты прогнозируют, что Starliner не сможет благополучно сойти с орбиты. К тому же обнаруженную ранее проблему - утечку гелия - даже не собираются устранять. Разработчики считают, что и так сойдет.

В общем, похоже, "Боинг" решил навсегда отказаться от знака качества. Ну а потребители, похоже, будут вынуждены навсегда отказаться от самого "Боинга".

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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