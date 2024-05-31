Сделать мир лучше: о людях, которые посвятили свою жизнь спасению звериных душ

Бесценная самоотдача в наше непростое и жестокое время

Если внимательно присмотреться к веселой собачьей компании, можно заметить: кто-то сильно хромает, а у кого-то нет лапы. У каждого из этих животных своя печальная история. Сбила машина, пытались избавиться хозяева, покалечили садисты - ни одна собака бы не выжила. Если бы не этот человек - Сергей Лучинский, мастер спорта по пауэрлифтингу. Таких называют "гора мышц". Качается с армейских времен. Однажды подобрал умирающего щенка с тяжелым гастроэнтеритом. С большим трудом - но выходил. И вот тогда, под 30 своих лет, понял: сила человека - все-таки не в мышцах, а в доброте.

Сергей и его супруга Наталья называют это делом своей жизни. Помощь в приютах - привезти-отвезти очередного хвостатого, организовать передержку. И вот уже половину загородного участка занимает вольер для питомцев, ставших своими. Еще около сотни хвостатых обрели новый дом и любящих хозяев. И уже третий год работает семейный благотворительный фонд "Северный медведь".

"У меня создан чат автоволонтеров, там девушки в основном, спасибо им большое. Ездят по городу, по области, я им даю заявку, которая приходит мне , что где-то сбита собака или кошка, кто свободен - выезжает, отвозят в клинику. И дальше уже фонд занимается животным", - рассказывает Сергей.

Свою работу они называют "скорая помощь". Тем, кто не может этой помощи попросить. У кого нет заботливого хозяина. Или был, но предал. Если бездомная собака сбита машиной, провалилось в люк или ее обидели жестокие люди, шансы на спасение обычно невелики.

"У нас в государстве нет ни одной службы, которая бы могла прибыть экстренно на место трагедии, забрать животное, вылечить и потом заниматься пристройством. Идея была в том, чтобы быстрее приехать к животному, спасти, вылечить", - продолжает Сергей.

Сейчас идет очередной срочный сбор - для пса Тайсона, который выпал из окна в центре Петербурга. Хозяин помогать отказался. По тревоге подняты все знакомые и друзья. Травмы у собаки очень серьезные, лечение будет долгим.

Жить собственную жизнь не для себя и даже не для своих детей - это особый смысл, доступный лишь тем, кому самому повезло стать счастливым. Встретить своего человека, найти свое дело, занять свое место в жизни. Именно такие люди всегда хотят сделать счастливыми кого-то еще. Яна Олейник каждый день выгуливает на поводке не собаку, а - как она говорит - кошку. Молодая тигрица Каталина учится ходить заново. Она родилась в зоопарке Краснодарского края и чуть не погибла там. Напали сородичи из соседнего вольера, подтащили к стенке клетки, практически уничтожили лапу. Зверя перевезли в Ленинградскую область, где работает единственный в России хоспис для хищных кошек. Лапу спасли, но жить в зоопарке Каталина не сможет. Останется здесь навсегда.

Хоспис для хищников "Дом Тигра" организовали молодые супруги Яна и Дмитрий, оба из семей дрессировщиков. Ребята продали все, что у них было. Купили кусок земли, построили вольеры и полностью посвятили свою жизнь заботе о крупных кошках.

"Когда мы погрузились в жизнь крупных кошек, мы поняли, насколько это животное в нашей стране незащищенное . Они страдают от того, что их очень легко купить, заводят их в качестве живых игрушек, они страдают от фотобизнеса - люди хотят фотографию с тигриком очень часто. От недобросовестных владельцев страдают", - говорит Яна.

Сейчас в хосписе живет 23 крупных кота - редкие амурские тигры, леопарды, пумы, рыси. Слепые, искалеченные, без хвостов. Все так или иначе пострадали от рук человека и уже не могут вернуться в дикую природу.

Кошки из Мариуполя тигрятами переехали сюда, когда там разбомбили зоопарк. Из постоянного персонала - четыре человека. Яна с Дмитрием и их друзья ветеринары. Обеспечить животным достойную жизнь до конца - такова их миссия. Все источники финансирования искали сами - реклама на страничке контента в соцсетях, помощь от властей, спонсоры.

Это совсем другая жизнь - не похожая на ту, которой живут миллионы. Без возможности куда-то надолго уехать, все бросить, начать сначала. И это какой-то особый мир, попадая в который, видишь простоту самых сложных понятий. Ирина и Геннадий Натёкины уже 22 года ухаживают за нехищными зверями. Хотели создать контактный зоопарк, но потом начали принимать и лечить лесных жителей со всей округи. Свою ферму назвали "Приют Белоснежки", а себя в шутку именуют дежурными гномами. Потому что всегда наготове. Потому что их помощь может понадобиться в любую минуту.

Сейчас на этой зооферме - очередное неожиданное пополнение. Егеря принесли из леса трехнедельного лосенка. Его маму сбила машина, детеныш остался сиротой. И теперь его воспитывают, выкармливают, выхаживают люди. Это очень сложные в уходе детеныши. Лосиное молоко невозможно воспроизвести в точности, надо было постепенно подбирать подходящий состав смеси. Но Маруся окрепла и теперь хвостиком ходит за новыми родителями. Счастливы все трое. Лосенок чувствует любовь и заботу. А супруги рады ее дарить. Свои дети давно выросли, но по-прежнему есть к кому вставать но ночам. И греть молоко в бутылочке.

"Высшая суть в этом есть. Для этого семья и создается. Чтобы каждый отвечал не только за себя, но и за окружающих", - говорит Геннадий.

Лучше всего, когда получается "дорастить" животное, чтобы снова выпустить его в естественную среду. И это самый тяжелый труд: за потенциальными выпускниками ухаживать надо так, чтобы они не привыкли к человеку. То есть быть максимально незаметными для них.

Недавно прошел и первый в этом году выпуск балтийских серых тюленей. Эти животные занесены в Красную книгу. Умирающих, истощенных щенков подобрали на побережье весной - детеныши по каким-то причинам остались без мам. Животных выходили в специальном центре реабилитации ластоногих. Его основатели - супруги Елена и Вячеслав. Она первыми в регионе подняли проблему вымирания редких обитателей Балтики и Ладожского озера - серых тюленей и кольчатых нерп. Это было в 2006-м, оба тогда работали в Ленинградском зоопарке.

"Туда каждую весну приносили детенышей ладожской нерпы брошенных, и они все погибали. Потому что ни у кого не было опыта оказания помощи. Стали искать команды, которые сохраняли бы этих животных - оказалось, что их нет. И вот мы решили этим заниматься", - рассказывает Вячеслав.

Первых щенков супруги выхаживали в ванной в своей городской квартире. Потом основали благотворительный фонд, нашли место - его предоставил городской Водоканал на базе одной из очистных станций. Вот уже десять лет Елена и Вячеслав так вдвоем и занимаются сохранением и изучением популяции этих краснокнижных животных. У семьи уже родились две дочки, но они не бросили свое дело. О центре узнали люди, щенков тюленей и нерп каждую весну приносят все больше. В этом году рекордное число - в центре 31 пациент. Супруги шутят: в этом году у них 33 ребенка.

Казалось бы, это просто невозможная самоотдача в такое непростое и жестокое время. Но они есть - такие чудесные люди. Спасающие кошек и собак, тюленей и нерп, тигров, лосей и оленей, сов, журавлей. И это только в одном регионе, а сколько их по всей нашей стране! Тех, кто не кричит о себе с трибун, не ждет признания и наград. Кто просто каждый день занимаются любимым делом. Каждый день заботится о тех, кто никогда не скажет "спасибо" и никогда не будет заботиться о них самих. Именно такие люди хранят мир на нашей планете. И делают его лучше.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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