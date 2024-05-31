Путин одобрил изменение соглашения о военной базе в Абхазии

Из списка пунктов дислокации исчезли два военных санатория

Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе. Распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласовывать протокол будут после переговоров с Абхазской стороной. Их поручено провести Министерству обороны с участием МИД России. После этого документ будет подписан.

В протоколе прописаны изменения в приложение к соглашению. В списке объектов дислокации российской военной базы исчезли два санатория: "Сухум" и "Сухумский". Зато появился узел связи в городе Сухум.

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