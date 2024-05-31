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Хуситы атаковали авианосец ВМС США в Красном море

15:42
  • пятница
  • 31 мая 2024

Это ответ на американо-британскую агрессию

Йеменские хуситы заявили об ударе по авианосцу ВМС США Dwight Eisenhower в Красном море.
Хуситы нашли уязвимость у американского авианосца "Эйзенхауэр"

Это ответ на американо-британскую агрессию в отношении Йемена и "угнетение палестинского народа",  заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Ракетные и военно-морские силы хуситов использовали несколько крылатых и баллистических ракет.

"Попадание было прямое и точное благодаря Аллаху", - сообщил Сариа в своем telegram-канале.

В США об атаке на авианосец пока не сообщали.

В марте хуситы заявили, что нашли уязвимое место у американского авианосца. Как оказалось, у корабля полностью отключается система ПВО в тот момент, когда с него взлетает или на него садится истребитель.

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