Сергей Собянин посетил фестиваль "Москва - на волне. Рыбная неделя"

Всего на празднике побывали уже более 3 миллионов человек

Здесь многие впервые пробуют устриц - чтобы оценить оттенки вкуса самого мяса, повара советуют в первый раз не добавлять лимонный сок или уксус. Устриц и морских ежей едят живыми, поэтому особенно важно доставить их быстро.

На рынках и в ресторанах все больше рыбы и морепродуктов от российских производителей. На "Рыбной неделе" под открытым небом готовят блюда высокой кухни на глазах посетителей.

"Дикий гребешок с Дальнего Востока готовим на мангале со сливочным соусом и соусом пармезан. Другой гребешок - с соусом шисо и чимичурри", - рассказывает Дмитрий Сучков, бренд-шеф компании-поставщика рыбы и морепродуктов.

Известные рыбные рестораны столицы, которые участвуют в фестивале, предлагают новые оригинальные блюда. Здесь есть даже десерты с морепродуктами! Для консерваторов - просто свежая рыба, обжаренная на гриле или в кляре. Для ценителей и гурманов - крокеты с камчатским крабом и креветкой или чебуреки с мидиями.

Несмотря на жару, площадки полны гостей. Некоторые специально приезжают в столицу, чтобы попасть на рыбный фестиваль.

С продукцией отечественных рыбозаводчиков и рыбных предприятий на одной из площадок фестиваля ознакомились мэр столицы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Рыбная неделя" - фестиваль, который проводится совместно с Министерством сельского хозяйства в Москве, работает уже неделю. В эту работу включились не только городские площадки, но и тысячи московских магазинов, десятки ресторанов, практически все рынки Москвы. Фестиваль нацелен на то, чтобы популяризировать русскую рыбу, которая поступает со всех регионов нашей страны", - отметил Собянин.

"Объем производства рыбы у нас каждый год растет, большое количество регионов занимаются производством рыбы, это не только морская рыба Дальневосточного бассейна и Северного бассейна. Речная рыба есть - экокультура, которая в последнее время развивается очень активно", - добавила Лут.

На фестивале можно не только попробовать новые блюда, но и отдохнуть от городской суеты благодаря специально созданному ландшафтному дизайну. К примеру, на переходе между Площадью революции и Манежной появились искусственные пруды с водными растениями, зелеными беседками, деревьями и зонами отдыха. И если люди изнывают от жары, то рыбам комфортно - для них созданы все условия. А за их состоянием следят профессиональные ихтиологи.

Наблюдать за карпами можно будет до конца лета. А фестиваль продлится до конца ближайших выходных - повара готовы удивлять.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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