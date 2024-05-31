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МИД Литвы: ВСУ могут нанести удары по российским объектам в Белоруссии

15:55
  • пятница
  • 31 мая 2024

В Минске уже говорили об агрессивности соседних государств

Украина может нанести удары по территории Белоруссии — такое заявление сделал в пятницу, 31 мая, литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Россия отвергла обвинения в нарушении ДНЯО учениями с Белоруссией

Как заявил дипломат, Украина имеет право наносить удары по российским военным целям, размещенным на территории Белоруссии, сообщает РИА Новости.

В этот же день глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс в случае необходимости может направить военных специалистов на Украину для обучения военнослужащих украинской армии. Она отметила, что Литва занималась "совместными учениями" с Украиной до начала спецоперации — подобное взаимодействие имеет "длительную историю", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил надежность отношений Москвы и Минска. Политик напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

26 апреля первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко отмечал, что ситуация на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтикой становится все более напряженной и взрывоопасной из-за действий Запада. Он предупредил, что это может "привести либо к серьезной, резонансной, масштабной провокации, либо к какому-то, не постесняюсь даже этого слова, конфликту".

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