Путин: все дети из России и Украины должны объединиться со своими семьями

Президент поручил продолжить работу по воссоединению семей

Дети из России и Украины должны воссоединиться со своими родителями. Это должно быть вне политики. И работа по воссоединению должна быть продолжена. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщает РИА Новости.

"Хорошо, это бог с ним, это все игрища там политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы...", – сказал Путин.

Он добавил, что на территории России украинские дети оказались потому, что их спасали из зоны боевых действий.

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