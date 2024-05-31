Российские войска продолжают наносить высокоточные удары по инфраструктуре ВСУ

Поражены командные пункты, средства противовоздушной обороны, базы горючего

В Минобороны России рассказали об успешном отражении массированной атаки на наши объекты в Краснодарском крае.

Средства ПВО в ночь на пятницу сбили в небе над Кубанью пять противокорабельных ракет "Нептун" и 25 беспилотников.

Российские войска продолжают наносить высокоточные удары исключительно по военной инфраструктуре противника.

"С 25 по 31 мая Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"