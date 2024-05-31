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Мостуризм: поток туристов в Москву вырос на 10%

18:39
  • пятница
  • 31 мая 2024

В 2024 году ожидается рост иностранного туризма

Туристический поток в Москву вырос на 10 процентов. Это данные за первый квартал 2024 года. Об этом заявил глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов, сообщает РИА Новости.
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Чиновник считает, что тенденция может сохраниться и летом. Козлов отметил, что команда правительства Москвы прилагает все усилия, чтобы увеличить этот показатель. По его словам, жители города и сами становятся "туристами". Они обеспечивают до 18 процентов загрузки городских отелей. В основном помещения арендуют с целью свадеб и корпоративов.

Глава комитета считает, что скоро восстановится рост потока туристов-иностранцев. В прошлом году в Москву приехали 244 тысячи туристов из Китая. В среднем за последние пять лет они стали тратить за поездку в 4 раза больше.

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