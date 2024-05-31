Мостуризм: поток туристов в Москву вырос на 10%

В 2024 году ожидается рост иностранного туризма

Туристический поток в Москву вырос на 10 процентов. Это данные за первый квартал 2024 года. Об этом заявил глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов, сообщает РИА Новости.

Чиновник считает, что тенденция может сохраниться и летом. Козлов отметил, что команда правительства Москвы прилагает все усилия, чтобы увеличить этот показатель. По его словам, жители города и сами становятся "туристами". Они обеспечивают до 18 процентов загрузки городских отелей. В основном помещения арендуют с целью свадеб и корпоративов.

Глава комитета считает, что скоро восстановится рост потока туристов-иностранцев. В прошлом году в Москву приехали 244 тысячи туристов из Китая. В среднем за последние пять лет они стали тратить за поездку в 4 раза больше.

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