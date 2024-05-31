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Юлиана Княжевская: в ТиНАО появится дом отдыха

17:50
  • пятница
  • 31 мая 2024

Здание построят в деревне Сатино-Русское

Дом отдыха появится в Щаповском поселении ТиНАО. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

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Здание построят в деревне Сатино-Русское. Уже внесены изменения в Правила землепользования и застройки в отношении участка, который расположен по адресу улица Евгения Родионова, владение 19. Площадь земли – 9,6 гектара.

Здесь должны появиться кафе, площадки для занятий спортом, месте для туризма, охоты и рыбалки. Общая площадь построек – более 5,5 тысячи квадратных метров. Также для удобства отдыхающих будут организованы парковки, зоны рекреации, площадки для бань и беседок. Строить будут за счет инвестора. 

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