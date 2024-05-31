Собянин пригласил горожан на фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Во всех районах города 100 дней будут проходить культурные, спортивные и развлекательные мероприятия

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram, 1 июня в столице начинается уникальный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!".

Во всех районах города 100 дней будут проходить культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

"В программе фестиваля: танцы и киберспорт, литературные чтения и кулинарные мастер-классы, шахматы и фитнес, выставки и рисование, музыка и театр", - написал мэр.

Для 40 видов мероприятий фестиваля зарезервировано более 750 площадок во всех районах столицы. В афишу входит свыше 18 тысяч разнообразных событий - все они бесплатные.

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