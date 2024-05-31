Стал известен список кандидатов в депутаты Мосгордумы

В столице на выдвижение по одномандатным округам претендовал 451 кандидат

Подведены итоги электронного предварительного голосования "Единой России". В столице на выдвижение по одномандатным округам претендовал 451 кандидат. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Конкурс составил в среднем 9,6 человека. Прошли регистрацию лишь 356 претендентов. В голосовании участвовали 430 тысяч московских выборщиков. Отмечается, что среди победителей голосования 20 процентов – молодежь. Еще 23 кандидата - женщины. А 26 кандидатов до этого не избирались в Мосгордуму.

"Уже сейчас, на старте избирательной кампании в Мосгордуму, мы видим, что за каждым нашим кандидатом стоят тысячи сторонников. Все наши кандидаты выступили достойно, победили с серьезным отрывом от конкурентов. Мы выходим на старт избирательной кампании с сильной командой", – заявил секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Список кандидатур утвержден решением президиума регионального политического совета Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия".

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