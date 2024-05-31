ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стал известен список кандидатов в депутаты Мосгордумы

19:15
  • пятница
  • 31 мая 2024

В столице на выдвижение по одномандатным округам претендовал 451 кандидат

Подведены итоги электронного предварительного голосования "Единой России". В столице на выдвижение по одномандатным округам претендовал 451 кандидат. Об этом сообщает официальный сайт партии.
Московская "Единая Россия" подвела итоги праймериз

Конкурс составил в среднем 9,6 человека. Прошли регистрацию лишь 356 претендентов. В голосовании участвовали 430 тысяч московских выборщиков. Отмечается, что среди победителей голосования 20 процентов – молодежь. Еще 23 кандидата - женщины. А 26 кандидатов до этого не избирались в Мосгордуму.

"Уже сейчас, на старте избирательной кампании в Мосгордуму, мы видим, что за каждым нашим кандидатом стоят тысячи сторонников. Все наши кандидаты выступили достойно, победили с серьезным отрывом от конкурентов. Мы выходим на старт избирательной кампании с сильной командой", – заявил секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Список кандидатур утвержден решением президиума регионального политического совета Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мосгордума
Мосгордума
Мосгордума
Мосгордума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.