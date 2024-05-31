Один человек погиб из-за непогоды в Карачаево-Черкесии

Шесть человек были госпитализированы

В результате шквалистого ветра и града, которые обрушились на Карачаево-Черкесию, погиб человек. Еще шестеро были госпитализированы. Об этом заявил глава региона Рашид Темрезов.

Он уточнил, что в зону стихии попали город Черкесск, Хабезский, Прикубанский и Абазинский районы. Погибший – житель Черкесска. На его автомобиль упало дерево. Помимо шести госпитализированных есть те, кто обратился за медпомощью амбулаторно.

Ранее управление МЧС по республике предупредило о сильном дожде 31 мая и 1 июня. По прогнозам, во время ливней ожидался шквалистый ветер до 25 метров в секунду. В горах была вероятность схода селей.

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