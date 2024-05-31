Дипломаты считают, что эскалация конфликта принесет с собой массу рисков

Турция настаивает на поиске дипломатических способов урегулирования противостояния на Украине. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, пишет РИА Новости. Дипломат считает, что продолжение эскалации конфликта принесет с собой массу рисков.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что боевые действия на Украине могли бы закончится еще весной 2022 года. Украинским властям тогда необходимо было только согласиться на нейтралитет страны. Важную роль в провале переговоров сыграл британский премьер-министр Борис Джонсон. Он потребовал "просто воевать" с Россией.

Напомним, Москва неоднократно говорила, что готова к переговорам. Однако Киев запретил их на законодательном уровне. Сейчас для России абсолютным приоритетом является достижение целей спецоперации.

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