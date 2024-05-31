Минздрав обновил состав автомобильной аптечки

Старые аптечки можно будет использовать до истечения срока их годности

Комплектация автомобильной аптечки обновлена. Соответствующие требования прописал Минздрав России. Среди обязательных предметов в перечне значится спасательное одеяло, отмечает РИА Новости.

Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Старые аптечки можно будет использовать до истечения срока годности. Но не дольше 1 сентября 2027 года.

В документе прописано, что в аптечку должны входить: маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы.

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