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Минздрав обновил состав автомобильной аптечки

21:02
  • пятница
  • 31 мая 2024

Старые аптечки можно будет использовать до истечения срока их годности

Комплектация автомобильной аптечки обновлена. Соответствующие требования прописал Минздрав России. Среди обязательных предметов в перечне значится спасательное одеяло, отмечает РИА Новости.

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Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Старые аптечки можно будет использовать до истечения срока годности. Но не дольше 1 сентября 2027 года.

В документе прописано, что в аптечку должны входить: маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы.

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