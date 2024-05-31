Екатерина Дунцова и движение "Путь домой" - Минюст дополнил список иноагентов

В список добавили четырех физических лиц, два издания и одно общественное движение

Политика Екатерину Дунцову Минюст включил в реестр иностранных агентов. Кроме нее туда также попали Мария Андреева, Марина Литвинович и Павел Иванов. Помимо физических лиц в реестр включили два издания: SOTA и Republic.

Кроме того, иноагентом признано движение жен мобилизованных "Путь домой".

Теперь в реестре иностранных агентов 809 пунктов: это физические лица, СМИ, общественные и прочие организации.

Напомним, понятие "иностранный агент" было введено в России в 2017 году. Им может стать любое физическое лицо или СМИ, которые получают финансирование или имущество от иностранных граждан или организаций. С 1 декабря 2022 года Минюст ведет единый реестр иноагентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"