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Мужчину убило молнией в Подмосковье

21:39
  • пятница
  • 31 мая 2024

В соцсетях распространяется видео, на котором разряд приходится в мужчину с зонтом

В социальных сетях распространяется видео, на котором молния попадает в человека. Утверждается, что ЧП произошло в Балашихе. А видео взято с камеры видеонаблюдения. Однако пока официального подтверждения данной информации нет. 

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На видео мужчина под зонтом идет по пешеходной дорожки. Удар молнии приходится, очевидно, в металлическое основание зонта. Прохожий падает. Ряд телеграм-каналов сообщили, что мужчина не выжил. 

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