Мужчину убило молнией в Подмосковье

В соцсетях распространяется видео, на котором разряд приходится в мужчину с зонтом

В социальных сетях распространяется видео, на котором молния попадает в человека. Утверждается, что ЧП произошло в Балашихе. А видео взято с камеры видеонаблюдения. Однако пока официального подтверждения данной информации нет.

На видео мужчина под зонтом идет по пешеходной дорожки. Удар молнии приходится, очевидно, в металлическое основание зонта. Прохожий падает. Ряд телеграм-каналов сообщили, что мужчина не выжил.

Сегодня в столичном регионе бушуют грозы и сильные ливни. В Чеховском городском округе прошел сильный град.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"