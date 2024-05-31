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Дептранс: Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет

22:30
  • пятница
  • 31 мая 2024

Безопасности пассажиров ничего не угрожает

Департамент транспорта Москвы сообщил, что на Сокольнической линии метрополитена от "Университета" до "Парка культуры" нет движения. В обратном направлении увеличены интервалы.

В ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. 

"Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Причина - небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки. 

В Дептрансе заверили, что прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения и ввода в график. Перед пассажирами извинились за неудобства.

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