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В Москву из украинского плена вернулись 75 военных

11:58
  • суббота
  • 01 июня 2024

Им оказывается необходимая помощь

Этой ночью на родину вернулись 75 наших бойцов, освобождённых из украинского плена. В застенках ВСУ им грозила смертельная опасность. Первый с февраля обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.

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Этот спецрейс Минобороны на родине ждали с особым нетерпением. Освобождённые из плена бойцы Армии России снова дома. Пока в столичном регионе, но уже скоро, наконец, обнимут свои семьи. На очень уставших лицах – улыбки.

Обмену наших ребят на такое же количество военнопленных ВСУ предшествовали долгие переговоры. Посредническую помощь оказали Объединённые Арабские Эмираты. Ещё по пути к самолёту, в автобусах, бойцам раздают сухпайки и нормальную обувь. Но первым делом бойцы просят у сопровождающих телефон. На минуточку – сделать звонок родным.

Первый день на родине ребята проведут в госпиталях. После медобследования будет решено, кому требуется лечение, реабилитация, психологическая помощь. И только потом, но непременно – домой.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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