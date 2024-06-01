Министерство обороны сообщило о подвиге матроса Буторина

Он спас жизни сослуживцев

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Матрос Андрей Буторин в составе батальонно-тактической группы вёл радиоэлектронную разведку. Обнаружив вражеские беспилотники, он лично уничтожил шесть дронов-камикадзе. Выполнению боевой задачи не помешал миномётный обстрел противника. Жизни наших бойцов и техника были сохранены.

Младший сержант Михаил Филин зафиксировал перемещение штурмовиков ВСУ и передал координаты миномётному расчёту. Группа противника, а также замаскированный опорный пункт были ликвидированы. Российские войска улучшили своё тактическое положение по переднему краю, сообщает "ТВ Центр".

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