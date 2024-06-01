Неожиданный поворот: Байден огласил план ближневосточного урегулирования

Он предусматривает вывод войск из Газы

Президент США Джо Байден огласил детали сделки по урегулированию ближневосточного конфликта. Дорожную карту передали ХАМАС катарские посредники.

На первом этапе речь идёт о полном прекращении огня на полтора месяца и выводе израильских войск из всех населённых пунктов сектора Газа. На втором - бессрочное перемирие в обмен на освобождение оставшихся заложников.

При этом Байден признал, что в правительстве Израиля есть несогласные с этим планом и посоветовал Тель-Авиву отказаться от неопределённой цели полной победы.

Новую дорожную карту уже поддержали главы Евросовета и Еврокомиссии. Однако в ХАМАС пока не определились, отметив, что в новом плане нет гарантий ухода ЦАХАЛ из Газы.

Между тем, только за последние сутки от ударов израильских военных в анклаве погибли свыше 60и мирных жителей, пострадали 280. А за всё время конфликта жертвами стали более 36 тысяч палестинцев, сообщает "ТВ Центр".

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