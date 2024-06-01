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Неожиданный поворот: Байден огласил план ближневосточного урегулирования

10:00
  • суббота
  • 01 июня 2024

Он предусматривает вывод войск из Газы

Президент США Джо Байден огласил детали сделки по урегулированию ближневосточного конфликта. Дорожную карту передали ХАМАС катарские посредники. 

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На первом этапе речь идёт о полном прекращении огня на полтора месяца и выводе израильских войск из всех населённых пунктов сектора Газа.  На втором - бессрочное перемирие в обмен на освобождение оставшихся заложников.

При этом Байден признал, что в правительстве Израиля есть несогласные с этим планом и посоветовал Тель-Авиву отказаться от неопределённой цели полной победы.

Новую дорожную карту уже поддержали главы Евросовета и Еврокомиссии. Однако в ХАМАС пока не определились, отметив, что в новом плане нет гарантий ухода ЦАХАЛ из Газы.

Между тем, только за последние сутки от ударов израильских военных в анклаве погибли свыше 60и мирных жителей, пострадали 280. А за всё время конфликта жертвами стали более 36 тысяч палестинцев, сообщает "ТВ Центр".

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