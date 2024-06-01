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В Петербурге вальсом буксиров открылся фестиваль ледоколов

10:40
  • суббота
  • 01 июня 2024

Он проходит на набережной лейтенанта Шмидта

В Санкт-Петербурге стартовал X фестиваль ледоколов. Яркий морской праздник в акватории Невы открыл вальс буксиров. На набережной лейтенанта Шмидта можно увидеть настоящие арктические суда - действующие ледоколы "Мурманск", "Капитан Сорокин" и "Капитан Косолапов".

Особая программа ждёт зрителей на ледоколе-музее "Красин", который стал символом великой эпохи освоения Арктики. Сегодня он выполняет задачи по сохранению морского наследия. Нынешний праздник посвящён дню основания Петербурга, сообщает "ТВ Центр".

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