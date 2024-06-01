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В регионах России устраняют последствия сильных ливней

12:35
  • суббота
  • 01 июня 2024

Есть пострадавшие

Непогода бушевала сразу в нескольких регионах страны. Ливень с градом и шквалистым ветром обрушился на Черкесск. В результате разгула стихии один человек погиб, ещё более тридцати пострадали. Повалены десятки деревьев, повреждены здания и линии электропередачи. Похожая ситуация - и в Ставропольском крае. Сильная гроза прошла и на севере Москвы.
Один человек погиб из-за непогоды в Карачаево-Черкесии

Жители Черкесска шокированы последствиями удара стихии. Дождь, град и сильный ветер привели к массовым разрушениям. Перевёрнутые автомобили и строительные краны, сорванные конструкции, вырванные с корнем деревья.

В Кисловодске и Пятигорске - июньские сугробы. Под ледяным покровом -  цветники и грядки. Обрушившийся на курортный регион град был невероятной силы. Теперь он превратился в потоки воды.

В некоторых районах столичного региона тоже прошёл небольшой град, прогремели грозы. Дожди не исключены и в выходные. Но, во-первых, они кратковременные. А, во-вторых, после них так легко дышать. И отдыхать. В летней, тёплой и очень красивой Москве.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

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