В регионах России устраняют последствия сильных ливней

Есть пострадавшие

Непогода бушевала сразу в нескольких регионах страны. Ливень с градом и шквалистым ветром обрушился на Черкесск. В результате разгула стихии один человек погиб, ещё более тридцати пострадали. Повалены десятки деревьев, повреждены здания и линии электропередачи. Похожая ситуация - и в Ставропольском крае. Сильная гроза прошла и на севере Москвы.

Жители Черкесска шокированы последствиями удара стихии. Дождь, град и сильный ветер привели к массовым разрушениям. Перевёрнутые автомобили и строительные краны, сорванные конструкции, вырванные с корнем деревья.

В Кисловодске и Пятигорске - июньские сугробы. Под ледяным покровом - цветники и грядки. Обрушившийся на курортный регион град был невероятной силы. Теперь он превратился в потоки воды.

В некоторых районах столичного региона тоже прошёл небольшой град, прогремели грозы. Дожди не исключены и в выходные. Но, во-первых, они кратковременные. А, во-вторых, после них так легко дышать. И отдыхать. В летней, тёплой и очень красивой Москве.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"