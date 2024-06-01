На поводу у Зеленского: Запад идёт на новый этап эскалации

Уже дано разрешение на удары по России

Катастрофический провал ВСУ на поле боя и в Харьковской области в частности - главная головная боль киевского режима. Дополнительное разочарование националистам принесло решение Вашингтона ограничить дальность ударов американским оружием по территории России. Мириться с таким положением дел на Украине не желают и предпринимают очередную попытку уговорить Запад продолжить эскалацию.

Соединённые Штаты всё же дали украинским солдатам добро на нанесение ударов по территории России американским оружием, однако на Банковой не долго радовались. Следом у представителей киевского режима пошла стадия "торг". В кулуарах недовольны излишне ограниченной территорией - куда именно можно бить.

Попытку поторговаться Зеленский использует уже сегодня на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остиным на полях саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Накануне госсекретарю США журналисты уже задали похожий вопрос - как далеко команда Байдена позволит зайти киевскому режиму? Энтони Блинкен не исключил возможности нападения и в других частях России.

Предложения ударов западным оружием по России давно не являются табу. "За" - Эммануэль Макрон. "Не против" и Олаф Шольц. Впрочем, столь милитаристские настроения европейских лидеров народ по-прежнему воспринимает в штыки.

"Это ещё один шаг к эскалации. Это риск быть втянутым в ещё более глобальный конфликт. Мы этого не хотим. Позиция Эммануэля Макрона безответственна - он просто хочет втянуть нас в войну с Россией. Это будет иметь огромные последствия для безопасности Франции", - заявил член законодательного собрания Франции Жюльен Одуль.

В Верховной раде заявили: первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину. Сделано это не просто так. Источники издания Le Monde сообщают: Париж намерен активизировать совместные с Киевом консультации в ближайшие дни. В конце следующей недели Зеленского ждут в Пятой республике на переговоры с Макроном.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"