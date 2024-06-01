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Новости спецоперации: прорвана оборона противника в ДНР

13:04
  • суббота
  • 01 июня 2024

Продолжается наступление Армии России

В зоне СВО российские военные прорвали оборону неонацистов на нескольких участках фронта в ДНР. Идёт штурм Часова Яра и укреплений в Старомайорском. Авиация и артиллеристы выслеживают колонны западной техники и наносят сокрушительные удары.
Новости СВО: Российские войска стремительно развивают наступление на Авдеевском направлении

На 90% под контроль российских войск перешло Старомайорское. Оно на стыке ДНР с Запорожьем. Место самых ожесточённых боев последней недели. Остатки националистов с трудом удерживают последний клочок земли на северной окраине.

Мощный артиллерийский накат идёт и на Часов Яр. боевики пытаются вырваться из-под огня. В Волчанске артиллеристы взорвали последний мост, по которому националисты бежали из города. Теперь, говорят военные, судьба гарнизона ВСУ предрешена. Боевики оказались в котле. У радикалов сейчас только два варианта. Либо сдаться, либо быть уничтоженными.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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