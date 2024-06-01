Путин поздравил россиян с Международным днём защиты детей

Праздник отмечается 1 июня
Сегодня - Международный день защиты детей. По всей стране запланированы сотни праздничных мероприятий. Телеграмму с поздравлениями участникам и гостям торжеств направил Владимир Путин.
Президент отметил, что в России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Значимый вклад в эту большую работу вносит Российский детский фонд.
Его благотворительные программ в сфере здравоохранения, образования, просвещения и творчества достойны самого глубокого признания, подчеркнул глава государства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: