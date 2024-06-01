В столице открылся масштабный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Работают 600 площадок

В столице открылся фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!", гостей ждут на 600 площадках. Яркая программа фестиваля поможет москвичам найти развлечения на любой вкус.

Желающие могут заняться спортом, улучшить свои танцевальные навыки. Кто-то пожелает послушать уличных музыкантов или прогуляться по паркам и скверам города.

Любознательным москвичам и гостям столицы фестиваль поможет узнать больше об истории родного края. Также пройдут многочисленные концерты, мастер-классы, спектакли, кинопоказы, экскурсии, игры, сообщает портал мос.ру.

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