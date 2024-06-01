Собянин поздравил юных москвичей с Днём защиты детей

Он отмечается 1 июня

С Международным днём защиты детей ребят и их родителей поздравил Сергей Собянин. На своей странице в соцсети мэр Москвы написал, что дети - самое дорогое, что у нас есть в жизни, наше настоящее и будущее.

Им мы отдаём свою любовь, внимание и стремимся делать всё, чтобы они выросли умными, добрыми и счастливыми. Сергей Собянин отметил, город заботится о том, чтобы у юных жителей было самое лучшее в мире детство.

Он пожелал ребятам крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного летнего отдыха, сообщает "ТВ Центр".

Центром торжеств по случаю дня защиты детей традиционно является Москва. Грандиозная праздничная программа подготовлена на ВДНХ. Там стартовал Международный фестиваль детства.

Юных гостей и их родителей ждут более 40 ярких событий - от занятий по робототехники, до мультипликационного карнавала. А ещё экскурсии по музеям, познавательные мастер-классы, спектакли и увлекательные игры.

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