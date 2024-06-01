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В Крыму открылся туристический сезон

12:22
  • суббота
  • 01 июня 2024

Запущены дополнительные поезда

В Крыму начался курортный сезон. Для отдыхающих открыты 340 благоустроенных пляжей. А ещё гостей порадуют обновлённая инфраструктура и новые туристические маршруты. Один из них - на плато Ай-Петри. Внедорожник проходит в шаге от пропасти, зато в окружении небывалой красоты. Столбы выветривания, которые называют Долиной приведений и одна из главных крымских гор - величественный Чатыр Даг - пейзажи, словно написаны лучшими живописцами.
Королева крымских полей: на полуострове начался сбор урожая роз

Так покорять горные вершины может каждый. Немного пыли и экстремального бездорожья и вот - Демерджи. Отсюда открывается живописнейшие виды на причудливые скалы, Чёрное море и южный берег.

Лучше гор могут быть только горы. Для любителей многодневных походов - на плато Ай-Петри к началу лета открыли новый маршрут, который закольцует сразу несколько троп общей протяженностью 25 километров.

Любоваться Ай-Петри можно и со стороны Крымской ривьеры, так называют территорию большой Ялты. Например, из Алупки, где восстановили исторический центр. Он теперь гармонично сочетается с Воронцовским дворцом - брусчатка, отреставрированные памятники и фонтаны, стилизованные фонарные столбы и вывески магазинов.

"Посещаемость дворца составляет около двух миллионов туристов в год. А в городе Алупка им не хотелось гулять, потому что здесь машин очень много находилось, пестрые вывески. После реконструкции мы уверены, что всё поменяется и турист захочет задержаться в городе", - говорит глава Алупки Ольга Литвинова.

А если не в городе, то возле моря – ведь в Крым едут еще и за здоровьем. Сейчас на солнце уже можно понежится, а вот вода ещё бодрит. Температура воздуха и воды плюс 20 градусов. Погоду в Крыму сейчас называют десертной по аналогии с местными квадратными ликерными винами, у которых равное содержание спирта и сахара.

За пять месяцев этого года регион уже посетили более 800 тысяч туристов. Спрос высокий – уровень бронирования на лето превысил 50%. К сезону запущены дополнительные поезда из Москвы, Петербурга, Волгограда, Челябинска и Мурманска. Для автомобилистов увеличили количество досмотровых пунктов по обе стороны Крымского моста. Полуостров и материк надежно связывает и сухопутный коридор через новые регионы.

Никита Васильев, «ТВ Центр»

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