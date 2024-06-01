В Москве наградили лауреатов конкурса детского рисунка "Наследие моего района"

Лучшие работы выбрали москвичи на платформе "Активный гражданин"

В Москве наградили лауреатов шестого конкурса детского рисунка "Наследие моего района". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Школьники представили на суд жюри более четырёх с половиной тысяч работ, на которых запечатлели любимые места. Среди лучших рисунков - старинная оранжерея в Аптекарском огороде от Фëдора Новикова, Мост Победы в Войковском районе Алисы Кайновой и любимая школа Миланы Иващенко в Донском районе.

Победителей выбирали москвичи на платформе "Активный гражданин". Увидеть лучшие рисунки можно этим летом на Рождественском бульваре.

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