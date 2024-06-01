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Путин поздравил Пашиняна с днём рождения

13:40
  • суббота
  • 01 июня 2024

Президент России и премьер Армении провели телефонный разговор

Владимир Путин поговорил по телефону с Николом Пашиняном. Как сообщает сайт Кремля, президент России поздравил премьер-министра Армении с днём рождения.

Также собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

По сообщению армянской стороны, Пашинян поблагодарил Путина за данное РЖД поручение восстановить поврежденные наводнением участки железной дороги в Армении.

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