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На учениях МЧС смоделировали авиакатастрофу и крушение поезда

15:08
  • суббота
  • 01 июня 2024

Учения прошли в Подмосковье

Авиакатастрофу, крушение поезда, пожар на предприятии и другие экстремальные ситуации смоделировали в Подмосковье, где прошли показательные учения МЧС.

Это самый зрелищный и завершающий этап юбилейного международного салона "Комплексная безопасность". Он проходит в 15-й раз. Поделиться опытом, представить новые разработки и заключить контракты приехали участники из сорока государств.

В парке "Патриот" - более двухсот образцов спецтехники из арсенала МЧС России. В рамках салона прошли соревнования спасателей, деловые конференции и мастер-классы, сообщает "ТВ Центр".

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