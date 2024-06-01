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В Москве простились с Анастасией Заворотнюк

16:33
  • суббота
  • 01 июня 2024

Актрисе было 53 года

В Москве простились с Анастасией Заворотнюк. Траурная церемония прошла в Покровском монастыре, сообщает "ТВ Центр".

Отдать дань памяти любимой актрисе пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники. Желающих проститься оказалось так много, что у храма, где состоялось отпевание, выстроилась огромная очередь.

Анастасии Заворотнюк не стало в минувшую среду. Последние годы она боролась с тяжелой болезнью. Её было 53 года. Талантливая, яркая, энергичная, с лучезарной улыбкой и вечно молодая - именно такой Анастасия Заворотнюк останется в памяти.

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