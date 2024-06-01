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Названы победители полуфинала конкурса "Это у нас семейное"

15:16
  • суббота
  • 01 июня 2024

В финал вышли 74 команды

Двадцать семей из Москвы стали победителями самого масштабного полуфинала конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Всего в финал вышли 74 команды из разных регионов страны. Проект объединяет родственников, создаёт и укрепляет семейные традиции. Заключительный этап соревнования состоится с 5 по 8 июля.

Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Кроме того, все финалисты отправятся в путешествия. Один из претендентов на победу в конкурсе - семья Затопляевых-Якуниных, сообщает "ТВ Центр".

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