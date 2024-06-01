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В Москве возводят храм в честь Александра Невского

16:03
  • суббота
  • 01 июня 2024

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На северо-западе Москвы, в районе Хорошёво-Мнёвники завершают строительство храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Однокупольный храм будет одним из Патриарших подворий и станет центром притяжения жителей всего района. На кровле цокольного этажа разместится традиционное русское гульбище - открытая площадка с ограждением.

Строители завершают покраску фасадов и кровельные работы, скоро приступят к укладке полов в молельном зале. Все работы планируют закончить уже в ноябре, сообщает "ТВ Центр".

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