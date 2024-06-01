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Россия нанесла групповой удар по объектам энергосистемы Украины

17:15
  • суббота
  • 01 июня 2024

В ответ на аналогичные действия ВСУ

Армия России нанесла удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК страны. Также уничтожены арсеналы хранения западного вооружения.

Россия нанесла групповой удар по объектам ВСУ
Россия нанесла удар по месту сборки ударных беспилотников на Украине

Как сообщили в Минобороны. Это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отметили в военном ведомстве.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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