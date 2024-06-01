Россия нанесла групповой удар по объектам энергосистемы Украины

В ответ на аналогичные действия ВСУ

Армия России нанесла удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК страны. Также уничтожены арсеналы хранения западного вооружения.

Как сообщили в Минобороны. Это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отметили в военном ведомстве.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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