ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин встретился в Кремле с главой фонда "Круг добра"

14:47
  • суббота
  • 01 июня 2024

Фонд спасает жизни детей

Президент Владимир Путин принял в Кремле руководителя благотворительного фонда "Круг добра". Протоиерей Александр Ткаченко доложил о результатах деятельности организации. Помощь от фонда получают 25 тысяч детей с редкими и хроническими заболеваниями. Путин пообещал, что благородное дело не останется без поддержки со стороны государства, сообщает "ТВ Центр".

"Отец Александр, хочу Вас поблагодарить за организацию работы фонда "Круг добра". Мы с Вами создали эту структуру и, слава Богу, она отвечает своей практической работой на достижение тех целей, ради которых эта структура и создавалась. Налажено всё должным образом, вы доходите до конкретных семей, до конкретных детей, - обратился к протоирею президент.

Александр Ткаченко поблагодарил главу государства за высокую оценку деятельности фонда и отметил, что самый главный результат – это жизни детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и протоиерей Александр Ткаченко
Владимир Путин и протоиерей Александр Ткаченко
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.