Путин встретился в Кремле с главой фонда "Круг добра"

Фонд спасает жизни детей

Президент Владимир Путин принял в Кремле руководителя благотворительного фонда "Круг добра". Протоиерей Александр Ткаченко доложил о результатах деятельности организации. Помощь от фонда получают 25 тысяч детей с редкими и хроническими заболеваниями. Путин пообещал, что благородное дело не останется без поддержки со стороны государства, сообщает "ТВ Центр".

"Отец Александр, хочу Вас поблагодарить за организацию работы фонда "Круг добра". Мы с Вами создали эту структуру и, слава Богу, она отвечает своей практической работой на достижение тех целей, ради которых эта структура и создавалась. Налажено всё должным образом, вы доходите до конкретных семей, до конкретных детей, - обратился к протоирею президент.

Александр Ткаченко поблагодарил главу государства за высокую оценку деятельности фонда и отметил, что самый главный результат – это жизни детей.

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