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Собянин рассказал о московском проекте "Давай друЖИТЬ!"

18:50
  • суббота
  • 01 июня 2024

Он помогает детям-сиротам

Московский проект "Давай ДруЖИТЬ!" уже три с половиной года помогает исполнять желания детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр сообщил о том, что воспитанница семейного центра Алла смогла побывать в мастерской по созданию одежды, а увлекающуюся журналистикой Полину пригласили на экскурсию в телецентр.

За последний год участники смогли попробовать себя в мультипликации и ювелирном деле, покатались на коньках с олимпийскими чемпионами и посетили съёмочную площадку.

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Детский проект "Давай друЖИТЬ"
Детский проект "Давай друЖИТЬ"
Детский проект "Давай друЖИТЬ"
Детский проект "Давай друЖИТЬ"
Детский проект "Давай друЖИТЬ"
Детский проект "Давай друЖИТЬ"
Детский проект "Давай друЖИТЬ"
Детский проект "Давай друЖИТЬ"
Участники программы "Давай дружить"
Участники программы "Давай дружить"
Детский проект "Давай друЖИТЬ"
Детский проект "Давай друЖИТЬ"
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