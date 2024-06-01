Собянин рассказал о московском проекте "Давай друЖИТЬ!"

Он помогает детям-сиротам

Московский проект "Давай ДруЖИТЬ!" уже три с половиной года помогает исполнять желания детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр сообщил о том, что воспитанница семейного центра Алла смогла побывать в мастерской по созданию одежды, а увлекающуюся журналистикой Полину пригласили на экскурсию в телецентр.

За последний год участники смогли попробовать себя в мультипликации и ювелирном деле, покатались на коньках с олимпийскими чемпионами и посетили съёмочную площадку.

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