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Путин обсудил поддержку участников СВО с главой фонда "Защитники Отечества"

15:43
  • суббота
  • 01 июня 2024

Речь шла о защитниках Донбасса и представителях ЧВК

Владимир Путин поручит правительству ускорить работу по социальной поддержке некоторых категорий участников спецоперации. Об этом шла речь на встрече президента с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой, сообщает ТАСС.
Путин встретился в Кремле с главой фонда "Круг добра"

Она обратила внимание на случаи, когда затягивается время выдачи удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО, а также при оформлении инвалидности как участников боевых действий для тех, кто состоял в частной военной компании, или был защитником Донбасса.

Путин отметил первоочередную важность выполнения задач на линии фронта, но при этом пообещал, что поручит правительству ускорить работу по оказанию социальной поддержки участникам СВО, о которых говорила Цивилёва.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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