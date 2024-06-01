Лавров обвинил власти Германии в цинизме

Из-за позиции по выплатам блокадникам

Сергей Лавров назвал циничной позицию Германии по выплатам блокадникам.

"Все блокадники страдали одинаково, мёрзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста", - заявил министр иностранных дел России в интервью проекту "Без срока давности".

Позиция властей Германии была озвучена в 2021 году. Тогда Берлин согласился выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда. Размер пенсии составляет 375 евро, её получают около 4,5 тысячи блокадников.

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась около 900 дней. Более 600 тысяч человек погибли от голода, ещё 16 тысяч – убиты во время обстрелов города немецко-фашистскими захватчиками.

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