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На Солнце произошли две сильные вспышки

19:46
  • суббота
  • 01 июня 2024

Учёные сообщили подробности

Солнечная активность продолжает бить рекорды: 1 июня на звезде зафиксированы две новые вспышки.

Самая мощная за последние семь лет вспышка зафиксирована на Солнце
На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка

Как сообщили РИА Новости в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, пик первой вспышки пришёлся почти точно на час ночи по московскому времени. Вторую вспышку зарегистрировали около полудня.

Учёные предполагают, что эти две вспышки никаких последствий для Земли не создадут. При этом специалисты сделали неутешительный прогноз: на следующей неделе на поверхности Солнца могут происходить новые вспышки.

В мае Землю накрыла самая мощная за последние годы магнитная буря, вызванная повышенной солнечной активностью. В некоторых районах Земли наблюдались проблемы с радиосвязью.

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