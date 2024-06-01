Умер полярный исследователь Артур Чилингаров

Ему было 84 года
Умер депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров. Ему было 84 года.
"Ушёл из жизни замечательный человек, наш коллега - Артур Николаевич Чилингаров", - сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба нижней палаты парламента.
Артур Чилингаров окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала Макарова и всю дальнейшую жизнь посвятил изучению Арктики и Антарктики. С 1969 по 1974 год был заместителем начальника высокоширотных воздушных экспедиций "Север-21", "Север-25" и "Север-26". Руководил научной экспедицией к Северному полюсу на атомоходе "Сибирь" и трансконтинентальным перелётом на Ил-76 в Антарктиду.
Несколько раз избирался в Госдуму. Во время работы там Чилингаров продолжал организовывать и возглавлять полярные экспедиции, занимался развитием арктического туризма.
Артур Чилингаров - Герой Советского Союза и России. Среди его наград - ордена "Знак Почёта", Трудового Красного Знамени, Ленина, "За заслуги перед Отечеством" трёх степеней.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"