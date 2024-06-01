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Умер полярный исследователь Артур Чилингаров

20:14
  • суббота
  • 01 июня 2024

Ему было 84 года

Умер депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров. Ему было 84 года.

"Ушёл из жизни замечательный человек, наш коллега - Артур Николаевич Чилингаров", - сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

Артур Чилингаров окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала Макарова и всю дальнейшую жизнь посвятил изучению Арктики и Антарктики. С 1969 по 1974 год был заместителем начальника высокоширотных воздушных экспедиций "Север-21", "Север-25" и "Север-26". Руководил научной экспедицией к Северному полюсу на атомоходе "Сибирь" и трансконтинентальным перелётом на Ил-76 в Антарктиду.

Несколько раз избирался в Госдуму. Во время работы там Чилингаров продолжал организовывать и возглавлять полярные экспедиции, занимался развитием арктического туризма.

Артур Чилингаров - Герой Советского Союза и России. Среди его наград -  ордена "Знак Почёта", Трудового Красного Знамени, Ленина, "За заслуги перед Отечеством" трёх степеней.

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