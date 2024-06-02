Стало известно о подвиге ефрейтора Гаева в зоне СВО

Бойцы сражаются за мир в Донбассе
Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне спецоперации. Ефрейтор Артём Гаев во время ремонта спецтехники заметил в небе беспилотник противника.
Военнослужащий оперативно оповестил об опасности личный состав подразделения и замаскировал машины. Националисты не смогли раскрыть местоположение ремонтной базы, никто не пострадал.
Умело противостоит воздушной разведке врага расчёт зенитного комплекса "Панцирь-С" под командованием майора Дмитрия Шнура. Зенитчики прицельным огнём сбивают дроны боевиков и мгновенно меняют позиции.
За время спецоперации подчинённые майора уничтожили свыше двадцати беспилотников самолётного типа и более 70 ракетных комплексов реактивной системы залпового огня, сообщает "ТВ Центр".