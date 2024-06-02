ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу

10:49
  • воскресенье
  • 02 июня 2024

Атака отбита, сообщили в Пентагоне

Йеменские хуситы нанесли удар по американскому авианосцу в Красном море. По словам представителя движения, дважды за сутки к цели были направлены ракеты и беспилотники.

Хуситы нашли уязвимость у американского авианосца "Эйзенхауэр"
Йеменские хуситы атаковали американские эсминцы в Красном море

Таким образом хуситы ответили на атаки Великобритании и США по йеменской территории в пятницу, когда погибли 16 человек и более 40 были ранены. Кроме того, утверждается, что нападению подверглись три коммерческих судна. В американском военном ведомстве заявили, что успешно отразили налёт.

Судоходство в Красном море сейчас почти под полным контролем движения "Ансар Алла". После обострения конфликта в секторе Газа они предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Авианосец ВМС США
Авианосец ВМС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.