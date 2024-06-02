Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу

Атака отбита, сообщили в Пентагоне

Йеменские хуситы нанесли удар по американскому авианосцу в Красном море. По словам представителя движения, дважды за сутки к цели были направлены ракеты и беспилотники.

Таким образом хуситы ответили на атаки Великобритании и США по йеменской территории в пятницу, когда погибли 16 человек и более 40 были ранены. Кроме того, утверждается, что нападению подверглись три коммерческих судна. В американском военном ведомстве заявили, что успешно отразили налёт.

Судоходство в Красном море сейчас почти под полным контролем движения "Ансар Алла". После обострения конфликта в секторе Газа они предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря, сообщает "ТВ Центр".

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