Путин выразил соболезнования родным и близким Чилингарова

Исследователь Арктики скончался 1 июня

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Чилингарова. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин и Чилингарова много лет дружили и поддерживали хорошие отношения. В знак уважения к памяти погибшего учёного и политика президент направил телеграмму с соболезнованиями его родным и близким.

Всю свою жизнь Чилингаров посвятил исследованию Арктики и Антарктики и внёс неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. А ещё в течение семи созывов избирался в Государственную думу, где отстаивал интересы страны и граждан.

Учёный-океанолог, полярный исследователь, доктор географических наук, Герой Советского Союза, Герой России, депутат Госдумы. Все эти звания и регалии не отражают даже малейшей части всего того, что принёс науке Артур Чилингаров. Во многом именно благодаря ему наша страна стала лидером в исследованиях самых холодных уголков планеты, в первую очередь Арктики. И Антарктиды тоже.

Артур Чилингаров родился в 1939 году в Ленинграде. И в очень юном возрасте пережил войну и блокаду. Из-за постоянного голода рос слабым и болезненным мальчиком. После школы пошёл на завод, а потом в училище, где стал чемпионом заведения по лёгкой атлетике.

Сначала - обычный инженер-гидролог обсерватории в якутском посёлке Тикси. Потом заместитель начальника нескольких экспедиций "Север". Руководитель дрейфующей станции "Северный полюс - 19", а также антарктической станции "Беллинсгаузен".

Артур Николаевич как никто другой понимал проблемы людей, которые живут в жёстких условиях севера, и поэтому успешно совмещал научную деятельность и государственную службу

За выполнение задачи по спасению в 1985 году экипажа научно-исследовательского судна "Михаил Сомов" из льдов Антарктики Артуру Чилингарову было присвоено звание Героя Советского Союза. Из скромности Артур Николаевич поначалу не носил золотую звезду, пока ему чуть ли не приказном порядке заявили: она всегда должна быть на лацкане пиджака.

Вторую звезду, уже Героя России Чилингаров получил за то, что в 2007 году в батискафе "Мир-1" опустился на глубину более чем в четыре километра - на дно Северного ледовитого океана. Учёные нашли там географический полюс земли и установили титановый флаг Российской Федерации. Этим всё было сказано - полюс наш!

Прощание с Артуром Чилингаровым состоится в Москве в Храме Христа спасителя 4 июня.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

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